Liga: Koeman, Messi mascherava i problemi del Barcellona

ROMA, 22 SET - Spiegando la difficile situazione che sta vivendo il Barcellona, l'allenatore Ronald Koeman afferma che la partenza di "Messi ha mascherato tutto", facendo intuire che i problemi del club blaugrana erano nascosti dalla qualità e dall'efficacia dell'asso argentino. Il tecnico olandese lo ha detto in una intervista al settimanale del suo Paese Voetball International. Koeman si è mai pentito di aver lasciato la nazionale prima degli Europei? "Mi sono sempre pentito di non aver potuto fare quel torneo con quel gruppo. Era una grande occasione" ma "pur sapendo quanto sia difficile la situazione ora al Barcellona, non avrei voluto tornare indietro". (ANSA).