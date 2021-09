Mondiali donne; Croazia-Italia 0-5

ROMA, 21 SET - L'Italia del calcio femminile ha vinto per 5-0 in casa della Croazia in una partita del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. Azzurre a segno nel primo tempo con il capitano Sara Gama e con Valentina Giacinti e nella ripresa ancora con Giacinti, Cristiana Girelli e, su rigore, con Valentina Cernoia. Al 19' st, sullo 0-4, la partita ha subito un'interruzione di oltre un'ora per un guasto all'impianto di illuminazione dello stadio di Karlovac. (ANSA).