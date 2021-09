Ligue1: Psg, Messi infortunato salta match con Metz

PARIGI, 21 SET - Lionel Messi, infortunatosi al ginocchio sinistro, non potrà scendere in campo domani a Metz per la settima giornata della Ligue 1. Lo ha annunciato il Paris Saint-Germain. Infortunatosi per "un colpo ricevuto al ginocchio sinistro", l'argentino ha effettuato oggi una risonanza magnetica che "ha confermato i segni di una contusione ossea", spiega il club nel proprio bollettino medico, precisando che "un aggiornamento sarà fatta tra 48 ore", dopo la partita in Lorena. Messi è uscito dal campo nell'ultimo quarto d'ora di gioco nella partita vinta contro il Lione (2-1) di domenica scorsa. La sua sostituzione con Achraf Hakimi aveva innescato un inizio di polemiche, perchè l'asso argentino non è era abituato a finire prima del tempo le sue partite. (ANSA).