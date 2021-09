Un turno di stop a Zappa, multa all'Udinese per cori

ROMA, 21 SET - Un solo squalificato in serie A dopo le partite della 4/a giornata. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea ha fermato per una giornata il giocatore del Cagliari, Gabriele Zappa, espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 10mila euro all'Udinese "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". (ANSA).