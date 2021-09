Ryder Cup: Harrington, 'puntiamo sull'esperienza'

ROMA, 21 SET - "Puntiamo molto sull'esperienza che potrebbe rappresentare ancora una volta la nostra carta vincente. Certamente abbiamo un piano di gioco e cercheremo di metterlo in pratica". Queste le parole di Padraig Harrington, capitano del team Europe alla Ryder Cup del Wisconsin, al via da venerdì al Whistling Straits Golf Course di Kohler. "Vogliamo sentire il rumore del pubblico, l'emozione e il tifo. E' ovvio - ha spiegato l'irlandese - che ci sarebbe piaciuto avere con noi il pubblico europeo. Detto questo, meglio 40.000 tifosi americani al giorno che lo stadio vuoto. Ci aspettiamo una folla rumorosa ma sono certo che non ci condizionerà". (ANSA).