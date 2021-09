Ryder Cup: Stricker, 'Woods vuole tornare a giocare'

ROMA, 21 SET - "Probabilmente Tiger Woods non ci sarà". Lo ha detto Steve Stricker, capitano degli Stati Uniti alla Ryder Cup del Wisconsin, al via venerdì 24 settembre al Whistling Straits Golf Course di Kohler. Ancora alle prese con un programma di riabilitazione doloroso dopo il grave incidente dello scorso febbraio a Los Angeles, Tiger Woods potrebbe decidere proseguire il suo periodo lontano dai riflettori e non presentarsi quindi da ospite illustre, in Wisconsin, per assistere alla super sfida di golf tra Usa ed Europa. "Lo sento piuttosto regolarmente - ha sottolineato Stricker - e anche se non sarà qui fisicamente fa parte a tutti gli effetti del nostro team. Sta migliorando e il suo obiettivo è quello di tornare a giocare". Poi un passaggio sui presunti dissidi all'interno alla squadra, a partire dal rapporto non idilliaco tra Bryson DeChambeau e Brooks Koepka. "Questa vicenda non rappresenterà un problema per il team. Ho parlato con entrambi - ha sottolineato Stricker - e mi hanno assicurato che tutto è ok". (ANSA).