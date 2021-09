Gotti, Napoli in forma straripante

UDINE, 20 SET - "I due gol del primo tempo, un po' ingenui e balordi, hanno indirizzato la partita fortemente. Non siamo stati capaci di cambiare la direzione all'incontro e il Napoli è in uno stato di forma psicofisica estremamente elevata e straripante: non ha mollato per 90'". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta interna con gli azzurri. "Non saranno le prossime gare con Roma e Fiorentina a dire come sarà il campionato dell'Udinese - ha aggiunto - ma tutte le prossime 34 partite spiegheranno che stagione sarà. Gare come quella di stasera insegnano comunque sempre qualcosa. I nostri ragazzi, anche molto giovani, si confrontano con un certo tipo di livello. Mettiamo dentro cose che serviranno in un certo tipo di percorso". "Quando affronti un certo tipo di squadra hai il dilemma della coperta corta - ha concluso -: non puoi pensare di difendere troppo basso, cerchi di mantenere la linea più alta. Loro muovevamo la palla molto veloce, noi abbiamo cercato di non farci prendere in profondità. Se vuoi andare a prenderli in un modo, loro hanno le armi per farti male". (ANSA).