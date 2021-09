Insigne "primato ora conta poco, andiamo avanti umili"

ROMA, 20 SET - "Essere primi per ora non conta nulla. La cosa più importante è che abbiamo fatto una grande prestazione su un campo non facile. Tutti stiamo bene, stiamo lavorando bene con l'allenatore che sta cercando di tirare fuori da ognuno di noi un qualcosina in più. Bisogna continuare così, con umiltà". Così l'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria a Udine. "Non è facile venire a Udine e fare quattro gol - ha continuato Insigne -. Dobbiamo stare concentrati perché tra poco abbiamo una gara difficile a Genova e dobbiamo prepararla bene perché loro saranno motivati dopo la vittoria di Empoli". "Ora dobbiamo solo lavorare e ascoltare il mister. Lui ha esperienza, ha fatto bene ovunque e qui sta tirando fuori qualcosa in più da tutti noi". (ANSA).