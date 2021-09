Ciclismo, Moser: "Ganna? Lo vedo bene come recordman dell'ora"

ROMA, 20 SET - "Rispetto a me, Ganna ha un fisico diverso: è più grande, ha una massa muscolare più compatta e, forse, a cronometro va pure più forte di come andavo io. Magari su strada ha più difficoltà, visto che pesa più di 80 chili. Può però attaccare, e battere, fra uno o due anni, il record dell'ora. Ha ancora margini di crescita, ma deve sapersi gestire. Può andare più forte di come va adesso". Così l'ex recordman dell'ora, Francesco Moser, all'ANSA, parla delle prospettive di Filippo Ganna, che ieri in Belgio si è confermato campione del mondo in linea nella prova a cronometro Elite. (ANSA).