Ancellotti, sogno allenare Roma? Spero vinca con Mourinho

ROMA, 20 SET - "Se mio sogno è allenare un giorno la Roma? Spero che la Roma vinca con Mourinho, il mio futuro non lo so, per me al Real è una luna di miele e spero grazie ai risultati di rimanere a lungo". Così il tecnico del Real Madrid Carlo ai microfoni di Radio Anch'io sport a proposito del suo sogno ricorrente e finora mai avverato di tornare in giallorosso nelle vesti di allenatore. (ANSA).