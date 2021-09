Juve: Chiesa "continuiamo lottare, risultati arriveranno"

TORINO, 20 SET - "Continueremo a lottare per la maglia, per i tifosi, per la Juventus: i risultati arriveranno". Sui social, Federico Chiesa prova a guardare al futuro dopo il pareggio ottenuto contro il Milan, con i bianconeri che restano ancora senza vittorie dopo quattro giornate di campionato. "Continuiamo così, il duro lavoro paga sempre. Tutti insieme", è il messaggio Instagram di Adrien Rabiot. E capitan Chiellini prova ad unire l'ambiente: "ora più che mai, forza Juve", scrive il centrale difensivo, con la squadra che attualmente si ritrova al terzultimo posto della classifica. (ANSA).