Ancelotti, Serie A equilibrata, Inter può vincere scudetto

ROMA, 20 SET - "L'Inter ha giocato molto bene contro di noi, credo possa competere per vincere lo scudetto in un campionato molto molto equilibrato dove tante squadre stanno venendo fuori e la Juve ha delle difficoltà". Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, dopo il bell'avvio di stagione con il suo Real nella Liga ("abbiamo un ottimo spirito e siamo partiti bene", fa il punto sulla Serie A italiana: "la Juve è una squadra che ha perso delle certezze e fa fatica a ritrovare una identità precisa. Alla fine credo che verrà fuori a sarà tra candidate a vincere". La Roma di Mourinho?: "Ha trovato una piazza adatta alle sue capacità e qualità caratteriali, ho pensato subito che fosse la piazza giusta per lui e alla fine lo sarà" (ANSA).