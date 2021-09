Pallavolo:Ct Italia De Giorgi, nessuna magia, è solo inizio

ROMA, 20 SET - "Io un mago? La magia non esiste, c'e' del lavoro dietro, abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché i tempi sono stati molto ristretti". Appena tornato in Italia dopo l'impresa in Polonia, il ct dell'Italvolley campione d'Europa Ferdinando De Giorgi esalta il suo gruppo così giovane e già vincente: "dietro - aggiunge - c'e' stato un percorso in cui abbiamo dovuto avere le idee molto chiare. Non so cosa non sia andato bene a Tokyo. Al di la della vittoria fa tutto parte di un percorso per costruire qualcosa di importante siamo solo all'inizio, i ragazzi hanno bisogno di crescere". (ANSA).