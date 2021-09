Pallavolo: De Giorgi, vittoria Europei merito del gruppo

ROMA, 19 SET - "E' una gioia immensa, una vittoria cercata, desiderata, arrivata al termine di una gara davvero difficile in cui i ragazzi per lunghi tratti hanno saputo soffrire, ma non hanno mai mollato la presa". Così il ct azzurro Ferdinando De Giorgi ha commentato il successo della nazionale di pallavolo che sasera ha vinto il campionato europeo. "Questa sera hanno dimostrato di essere un vero gruppo, unito che ha saputo condividere e ricompattarsi quando sembrava il momento più difficile - ha aggiunto al sito della Federvolley - Il fatto che chi è entrato dalla panchina è risultato essere decisivo è la testimonianza più evidente delle mie parole che testimoniano la validità di un gruppo davvero splendido". (ANSA).