Verona-Roma 3-2

ROMA, 19 SET - Prima sconfitta per la Roma di Josè Mourinho. Il Verona, rinvigorito dalla cura Tudor, vince 3-2 in rimonta. Partita ricca di emozioni. Roma in vantaggio al 36' del primo tempo con un gol di tacco di Lorenzo Pellegrini. A inizio ripresa (4') il Verona trova il pareggio con Barak e poi il sorpasso al 9' con il gol dell'ex, Caprari. Al 13' sfortunata autorete di Ilic per il momentaneo pareggio giallorosso. Ma al 19' il Verona si porta nuovamente avanti con un gran gol di Faraoni. (ANSA).