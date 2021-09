Calcio: Premier; United e Chelsea agganciano il Liverpool

ROMA, 19 SET - Aggancio in vetta alla classifica della Premier League dopo i posticipi della 5/a giornata. Il Liverpool, che fino a quest'oggi era solo al comando con 13 punti, è stato raggiunto dal Manchester United e dal Chelsea, entrambi vittoriosi in trasferta, rispettivamente contro il West Ham United (2-1) e contro il Tottenham (3-0). Per i 'Red devils' hanno deciso i gol di Cristiano Ronaldo al 35' pt e Lingard al 44' st, dopo che Benrahma aveva portato in vantaggio gli 'Hammers' ('Martelli'). I londinesi hanno pure sbagliato un calcio di rigore al 90' con Noble. Di Thiago Silva al 4' st, Kante al 12' st e Ruediger al 47' st, invece, i gol che hanno permesso al Chelsea di aggiudicarsi uno dei tanti derby di Londra contro gli Spurs. Alle spalle del terzetto di testa, con 12 punti, c'è il sorprendente Brighton di Graham Potter che oggi ha battuto per 2-1 in casa il Leicester con i gol di Maupay su rigore al 35' pt e Welbeck al 5' st; inutile la rete di Vardy per gli ospiti al 16' st. (ANSA).