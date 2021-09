Calcio: tedesco Stefan Kuntz nuovo ct della Turchia

ISTANBUL, 19 SET - Stefan Kuntz, ex allenatore dell'Under 21 tedesca, da domani sarà il nuovo allenatore della nazionale turca, ha annunciato domenica la TFF. In un comunicato, la federazione ha affermato che è stato raggiunto "un accordo" con il 58enne ex nazionale tedesco (25 presenze). Quest'ultimo succede a Senol Gunes, esonerato venerdì, a meno di un mese dalla pesante sconfitta turca contro l'Olanda (6-1). Campione d'Europa da giocatore con la Maanschaft nel 1996 e passato dal Besiktas, Stefan Kuntz è stato allenatore dell'Under 21 tedesca dal 2016. Ha raggiunto la finale del Campionato Europeo tre volte di fila e ha vinto il titolo due volte (2017 e 2021). Successivamente è stato a capo della squadra olimpica tedesca, eliminata dalla fase a gironi di Tokyo. (ANSA).