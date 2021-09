San Marino: capolavoro Bagnaia, vittoria bis

ROMA, 19 SET - Pecco Bagnaia ha vinto il gran premio di San Marino della MotoGP. Il pilota torinese della Ducati ufficiale ha bissato il successo di Aragon precedendo la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati del team Avintia di Enea Bastianini, che ha conquistato il primo podio in top-class. A quattro gare dal termine del mondiale Quartararo, leader della classifica piloti, conserva 48 punti di vantaggio su Bagnaia. Quarto posto per la Honda di Marc Marquez, quinto Jack Miller con l'altra Ducati ufficiale. Valentino Rossi ha chiuso in 17/a posizione. (ANSA).