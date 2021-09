Germania: Bayern Monaco forza 7, travolto il Bochum

ROMA, 18 SET - Il Bayern Monaco si abbatte sul Bochum, sconfiggendolo 7-0 (Sane al 17' pt, Kimmich al 27' pt e al 19' st, Gnabry al 32' pt, autogol di Lampropoulos al 43' pt, Lewandowski al 16' st, Choupo-Moting al 34' st) e riportandosi - almeno momentaneamente - in vetta solitaria alla classifica della Bundesliga dopo 5 giornate. La squadra allenata dal visionario Julian Nagelsmann è salita a 13 punti, uno in più del Wolfsburg, che giocherà domani in casa contro l'Eintracht Francoforte (ore 19,30). Il Magonza non riesce a tenere il passo e si porta solo a quota 10 lunghezze, pareggiando in casa (0-0) con il Frigurgo. Altri risultati: Hertha Berlino-Greuther Furth 2-1 (giocata ieri), Augusta-Borussia Moenchengladbach 1-0, Arminia Bielefeld-Hoffenheim 0-0, Colonia-Lipsia in corso. (ANSA).