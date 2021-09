Premier: Liverpool a tutta, un tris anche al Crystal

ROMA, 18 SET - Il Liverpool bissa il successo in Champions contro il Milan e torna a guidare in solitaria la classifica della Premier League, dopo 5 giornate. La squadra del tedesco Juergen Klopp ha battuto ad Anfield Road il Crystal Palace per 3-0 (Mane al 43' pt, Salah al 33' st e Keita al 44' st), salendo a quota 13 punti e a +3 dalle due squadre di Manchester: il City è stato fermato in casa sullo 0-0 dal Southampton, mentre lo United scenderà in campo domani alle 15 - a Londra - sul campo del West Ham United. Al secondo posto in classifica ci sono anche il Chelsea - che domani giocherà uno dei tanti derby di Londra, contro il Tottenham in trasferta - e l'Everton, in campo alle 18,30 a Birmingham, contro l'Aston Villa. La seconda squadra di Liverpool, vincendo, può agganciare i cugini 'Reds' al comando del campionato inglese. Altri risultati: Wolves-Brentford 0-2, Burnley-Arsenal 0-1, Norwich City-Watford 1-3. (ANSA).