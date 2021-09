San Marino: Moto 3, cadute per Surra e Oncu in Fp3

ROMA, 18 SET - Doppia bandiera rossa durante le libere 3 di Moto 3 al Gran premio di San Marino a causa di due incidenti. Quindici minuti dopo l'inizio delle prove il turco Deniz Oncu (Red Bull ktm Tech 3) è caduto autonomamente all'uscita della curva Misano 2 ed è stato portato al centro medico. Verso la fine delle prove c'è stato un contatto alla curva 11 tra Alberto Surra (Rivacold snipers team) e il giapponese Yuki Kunii (Honda team Asia) che aveva rallentato repentinamente, con il torinese che è caduto a terra. Le condizioni di Oncu e Surra non destano preoccupazione. Entrambi sono stati portati al centro medico e - ha riferito Sky sport - hanno riportato un trauma cranico con conseguente perdita di conoscienza per alcune decine di secondi, ma le Tac sono risultate negative (non ci sono fratture). A causa delle due bandiere rosse sono partite in ritardo le libere 3 di MotoGp. (ANSA).