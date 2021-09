Bayern, Nagelsmann: "Rivela, Coman operato al cuore"

ROMA, 17 SET - Brutta tegola per il Bayern Monaco e la Nazionale francese: Kingsley Coman, come ha rivelato oggi in conferenza stampa Julian Nagelsmann, allenatore dei bavaresi, è stato operato al cuore. Il tecnico ha comunque rassicurato sulle condizioni di salute dell'ex attaccante della Juventus, riferendo che "aveva un leggero battito in più, un'aritmia cardiaca". "per fortuna è andato tutto bene e il Klingslay potrà riprendere l'attività presto - ha sottolineato -. Nell'ultimo periodo respirava male e giocava con meno intensità. Così abbiamo fatto un elettrocardiogramma e abbiamo trovato un problema che per fortuna si risolve in poco tempo". "Martedì ricomincerà a fare cardio e poi si vede quando tornerà a disposizione. Non passeranno più di due settimane prima che torni ad allenarsi con il resto della squadra. È stata solo una piccola operazione che ha eliminato l'aritmia cardiaca: tornerà al 100%". (ANSA).