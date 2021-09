Atletica: la Maratona di Roma comincia a correre

ROMA, 17 SET - Con l'apertura dell'Expo Village nello stadio Nando Martellini di Roma è cominciata la festa di Acea Run Rome The Marathon, della staffetta Acea Run4Rome e della Stracittadina Fun Race 5k che porterà 10 mila persone sulle strade romane. Direttamente dal I secolo d.C. anche il gruppo storico romano dei Legionari che promuove, organizza e sostiene la diffusione di manifestazioni culturali, ricreative ed artistiche, concernenti il mondo dell'antica Roma. Presenti ormai da oltre un decennio alla maratona di Roma, anche quest'anno alle ore 6,30 di domenica mattina i legionari sfileranno lungo i Fori Imperiali, viale della partenza della Acea Run Rome The Marathon e poi si schiereranno. Davvero fitto il programma ideato dagli organizzatori di questa 26/a maratona di Roma che vuole dare il via ufficiale a una nuova stagione della nostra vita sportiva. Confermata in gara la presenza di Sara Vargetto, una ragazza dodicenne affetta da artrite idiopatica giovanile che la obbliga a muoversi con una carrozzina e che sarà accompagnata in gara da papà Paolo. Sara concorre per i Campionati italiani paralimpici di maratona Fispes e vorrebbe tagliare il traguardo in 3h50', naturalmente con il sorriso e l'entusiasmo a cui ha abituato la platea negli anni. Confermata anche la squadra della staffetta Acea Run4Rome capitanata dalla cantante, show-girl ed atleta Annalisa Minetti: un team speciale, perché si tratta di una squadra di non vedenti. Presente anche il team di Corriere dello Sport-Stadio guidato da Lisa Migliorini, 'The Fashion Jogger'. C'è la conferma della presenza della sindaca Virginia Raggi che darà il via ufficiale dell'Acea Run Rome The Marathon alle 6,45 e poi farà qualche km di corsa insieme all'assessore allo Sport, Veronica Tasciotti. Angelo Diario, presidente Commissione sport di Roma Capitale e l'ex campionessa azzurra, vincitrice della maratona di Roma e di New York del 1998, Franca Fiacconi. (ANSA).