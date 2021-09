Taekwondo: Vezzali in Fita, incontro con Cito e Dell'Aquila

ROMA, 17 SET - La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha fatto visita oggi presso la sede della Federazione italiana taekwondo in concomitanza con il Consiglio federale della Fita. Ad accoglierla, oltre al presidente federale Angelo Cito, c'erano anche gli atleti della nazionale azzurra, compreso l'olimpionico Vito Dell'Aquila che ha regalato un suo caschetto alla delegata dell'Esecutivo. "Vezzali è stata molto gentile - racconta Cito all'ANSA - ha risposto all'invito che le avevo esteso a Tokyo quando Vito ha vinto la medaglia d'oro e le avevo chiesto di venirci a trovare in federazione per conoscere la nostra realtà. Quella di oggi è stata una bella occasione per parlare della Federazione, della nostra realtà e dei progetti da sviluppare. Compreso il Grand Prix di a Roma che contiamo di tornare a svolgere al Foro Italico a giugno". "La sottosegretaria - prosegue Cito - ha avuto modo anche di intrattenersi stamattina al Consiglio federale ed ha esposto i progetti del governo che vuole portare avanti per lo sport e in particolare per quello di base". "Da parte mia - ha concluso il presidente Fita - ho rimarcato l'importanza dello sport olimpico per la promozione dello sport e l'attenzione a realtà come federazioni olimpiche come la nostra". (ANSA).