Moto: San Marino; Zarco guida la pattuglia Ducati in FP2

ROMA, 17 SET - Joan Zarco ha surfato sul bagnato della pista di Misano con la sua Ducati Pramac, mettendosi tutti alle spalle nelle seconde libere del GP di San Marino, svoltesi in gran parte sotto la pioggia. Con il tempo di 1'42"097 il francese ha preceduto le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia (+0.553) e Jack Miller (+0.622). Quarta la Suzuki di Joan Mir (+0.913, quinta la Honda di Marc Marquez (+0.824). Nelle prime 10 posizioni anche le KTM di Miguel Oliveira e Danilo Petrucci, l'Aprilia di Aleix Espargaro, ancora una KTM con Iker Lecuona (incappato in una brutta caduta) e la Honda di Alex Marquez. Yamaha in difficoltà sul bagnato: la migliore è stata quella di Franco Morbidelli, 13/o. Solo 18/o Fabio Quartararo, leader del Mondiale, e 21/o Andrea Dovizioso. (ANSA).