Sport: weekend di padel con Open Day CSI Flaminio Roma

ROMA, 17 SET - Due giornate di padel gratuito in vista dell'inizio della nuova stagione e per presentare i nuovi campi del CSI Flaminio Roma, centro polifunzionale affiliato al Centro Sportivo Italiano. L'Open Day, che sarà anticipato dalla benedizione del consulente ecclesiastico del CSI alla presenza, tra gli altri, del presidente provinciale CSI Daniele Pasquini, andrà in scena domani dalle ore 9 alle 18 e domenica 19 settembre dalle 14 alle 18. Prenotazione (telefonica) obbligatoria, racchette e palline saranno offerte dal centro: "Sarà un modo per conoscere il nostro centro che presenta tre nuovi campi da padel - ha spiegato Daniele Rosini, presidente del Centro Sportivo Flaminio Roma -, successivamente per tutti sarà possibile prenotare lezioni individuali e usufruire dell'impiantistica del centro, che presenta anche piscina, palestra e campi da tennis". (ANSA).