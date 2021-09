Spagna: Barcellona, cda approva bilancio 2021/22 a 765 milioni

(ANSA-AFP) - ROMA, 16 SET - Il cda del Barcellona ha approvato giovedì un bilancio di previsione di 765 milioni per la stagione 2021-2022 e approvato il consuntivo dell'esercizio 2020/21, che - come già annunciato il mese scorso dal presidente, Juan Laporta - segna una perdita di 481 milioni. Il club aveva previsto un fatturato di 791 milioni per la stagione in corso, ma questa stima si basava sul presupposto che il pubblico sarebbe tornato negli stadi lo scorso dicembre, cosa che non è avvenuta. A preoccupare nei conti è anche l'ammontare del debito del club, che ammonta a 1,35 miliardi. Il dg, Ferran Reverter, presenterà il 6 ottobre i risultati dell'audit commissionato dal cda per determinare la salute finanziaria della società, che per cercare di tamponare le perdite ha obbligato il club a un forte ridimensionamento del monte ingaggi, separandosi durante il mercato estivo di stelle come Messi o Antoine Griezmann. Il Barca prevede anche di organizzare un incontro di "socios" (sostenitori-azionisti) nel fine settimana del 16 e 17 ottobre presso la sede del club. (ANSA-AFP).