Equitazione: Ciriesi e Zorzi, doppio podio azzurro al Lgct

ROMA, 16 SET - Due italiani sul podio delle competizioni CSI5* della prima giornata della 2/a tappa romana del Longines Global Champions Tour,la 'Formula 1 dell'equitazione', in corso al Circo Massimo. La poliziotta azzurra Francesca Ciriesi ha conquistato la seconda posizione nella gara del 1.55 a tempo (0/68.81) GCL first competition, in sella a Cape Coral immediatamente alle spalle del vincitore, l'olandese Jur Vrieling (0/68.53). Festa anche per il cavaliere azzurro Alberto Zorzi, che in sella a Zantana Z ha concluso al secondo posto la CSI* 145 a due fasi con un ottimo 24.47 senza penalità a pochi centesimi dal francese Simon Delestre che in sella allo stallone Tinka's Hero Z ha chiuso in 23.86. (ANSA).