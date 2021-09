Cozzoli, vogliamo portare sport di base in tutti i territori

COSENZA, 16 SET - "Partiamo da qui, dal territorio, da una terra dove l'offerta sportiva c'è, ma non è ancora sufficiente. Vogliamo rilanciare lo sport di base, lo sport di tutti e per tutti". Così il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, in occasione della presentazione del progetto pilota del nuovo modello territori nella sede del Comitato provinciale di Cosenza, alla presenza del sindaco, Mario Occhiuto, e del vice presidente dell'Anci Roberto Pella. "Il nuovo modello dei presidi territoriali è finalizzato a migliorarne e potenziarne l'operatività e l'efficacia al servizio del sistema sportivo e della comunità locale - ha ribadito Cozzoli nella sede di piazza Matteotti - . Con il nuovo modello si vuole favorire la vicinanza e la sinergia con gli organismi sportivi per i quali i presidi dovranno rappresentare un utile punto di riferimento nell'attività territoriale". (ANSA).