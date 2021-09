Juve: Kean "tornare scelta giusta, eredità CR7 non pesa"

TORINO, 16 SET - "Indossare questa maglia dà sempre grandi emozioni, tornare è stata la scelta giusta: sono pronto per questa sfida e ritorno con più esperienza, questo club è sempre stato nel mio cuore": così Moise Kean si presenta come nuovo attaccante della Juventus. E' arrivato dopo la partenza di Cristiano Ronaldo: "Ma questo non è assolutamente un peso, non lo sento così - dice il classe 2000 - ma sento soltanto la responsabilità di una maglia così importante: voglio dare una grande mano alla squadra, non ho un obiettivo di gol ma se ne faccio tanti è meglio". (ANSA).