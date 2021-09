Champions: Inter-Real Madrid 0-1

MILANO, 15 SET - INTER-REAL MADRID 0-1 (0-0) Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (10' st Dumfries), Barella (39' st Vecino), Brozovic, Calhanoglu (20' st Vidal), Perisic (10' st Di Marco); Dzeko, Lautaro (20' st Correa) (21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio). All.: Inzaghi. Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric (35' st Camavinga); Vazquez (20' st Rodrygo), Benzema, Vinicius Jr (' Asensio) (13 Lunin, 40 Fuidias, 5 Vallejo, 7 Hazard, 16 Jovic, 22 Isco, 24 Mariano, 27 Blanco, 35 Gutierrez). All.: Ancelotti. Arbitro: Siebert Reti: nel st 44' Rodrygo Recupero: 1' e 2' Angoli: 5 a 4 per il Real Madrid Ammoniti: Lautaro e Alaba per gioco falloso, Espulsi: nessuno Spettatori: 37.082 (ANSA).