Champions: Liverpool-Milan 3-2

ROMA, 15 SET - Liverpool-Milan 3-2 (1-2) nel primo turno della fase a gironi della Champions League (Gruppo B). LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Henderson (39' st Milner), Fabinho, Keita (26' st Thiago Alcántara), Salah (39' st Oxlade-Chamberlain), Jota (26' st Jones), Origi (13' st Mané). (13 Adrián; 62 Kelleher; 4 Van Dijk; 5 Konaté; 18 Minamino; 21 Tsimikas; 47 Phillips). All.: Klopp MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer (26' st Tonali), Kessie, Saelemaekers (17' st Florenzi), Brahim Diaz, Leao (17' st Giroud), Rebic (38' st Maldini). (1 Tătăruşanu; 96 Jungdal; 5 Ballo; 13 Romagnoli; 20 Kalulu; 46 Gabbia). All.: Pioli. Arbitro: Marciniak (Pol) Reti: nel pt 9' aut. Tomori, 42' Rebic, 44' Brahim Diaz; nel st 4' Salah, 24' Henderson. Angoli: 15-2 Recupero: 1' e 5'. Ammoniti: Bennacer per fallo di mano in area, Brahim Diaz per gioco scorretto e Milner. Note: nel primo tempo Maignan para rigore a Salah (ANSA).