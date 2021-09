Azzurri: Mancini, ritorno in club? Adesso Mondiale poi vediamo

JESI, 15 SET - "Tornare ad allenare un club? Adesso c'è il Mondiale e poi vediamo. Ora bisogna stare concentrati sul Mondiale, abbiamo da centrare velocemente la qualificazione e dobbiamo provare a vincere la Nations League". Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse mai pensato in questo periodo di tornare in un società di club. "Non ci penso e sono concentrato sulla Nazionale", ha sottolineato, aggiungendo che "allenare la Nazionale è la cosa più bella". (ANSA).