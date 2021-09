Champions: Psg; Messi, Neymar e Mbappé prima volta insieme

ROMA, 15 SET - Tutti e tre in campo per la prima volta insieme Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe': il trio delle meraviglie del Psg in campo questa sera nel primo turno della fase a gironi della Champions League. Il tecnico della corazzata francese Mauricio Pochettino ha preferito tra i pali il portiere Keylor Navas piuttosto che l'azzurro campione d'Europa Donnarumma: "abbiamo due grandi portieri e - ha detto l'allenatore argentino - purtroppo possiamo giocare con uno solo, è una questa di scelta vedremo ogni volta l'uno o l'altro". In campo tra le stelle del Psg anche l'ex interista Hakimi (ANSA).