Europa League: Napoli e Lazio fra big del Vecchio Continente

ROMA, 15 SET - L'Europa League del Napoli comincia con la difficile sfida sul campo dei Leicester, dove i partenopei non arrivano con i favori del pronostico. I 'betting analyst' di Snai vedono gli inglesi avanti, a 2,30. Il '2' del Napoli, tuttavia, non è lontano e paga 3 volte, mentre un pari si gioca 3,40. Difficile che l'attacco dei partenopei resti a secco, così la quota del 'Goal' è piuttosto bassa a 1,57, mentre il 'No Goal' vale 2,25. Nel Leicester i bomber più probabili sono Jamie Vardy e Kelechi Iheanacho, entrambi a 2,50. A 3,00, un gol di Osimhen; uno di Insigne è a 3,50. Inserita nel girone di ferro della competizione, la Lazio fa visita al Galatasaray. Le quote Snai danno fiducia ai biancocelesti, con il successo esterno che vale 2 volte la posta, mentre l'1 dei turchi sale fino a 3,45. Leggermente più alta la quota del pari, a 3,60. Come nel caso del Napoli, prevale il 'Goal', proposto a 1,60, mentre una partita senza reti da almeno una delle due parti è a 2,25. In vantaggio anche l'Over, a 1,65, mentre l'Under è a 2,05. Tanta fiducia in Immobile, che ha l'occasione del riscatto: un suo gol è a quota piuttosto bassa, 2,25. C'è grande ottimismo per le chance delle due italiane in questa edizione di Europa League. Per Snai il Napoli è la prima favorita per il successo finale, a 12, in coppia proprio con il Leicester. Il podio delle favorite è completato dal West Ham, a 15, ma la quarta forza è la Lazio, a 18. Serrata, naturalmente, la lotta fra Napoli e Leicester per il primo posto nel girone, con gli azzurri leggermente avanti, a 2,00 contro 2,25. A 7,50 segue lo Spartak Mosca, mentre per il Legia Varsavia, proposto a 15, il primato sarebbe una vera e propria impresa. Superfavorita la Lazio nel girone E, con il primo posto a 1,70. Il Marsiglia è a 4,50, il Galatasaray a 6,00. Ultimo, il Lokomotiv Mosca, offerto a 7,50. (ANSA).