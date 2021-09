Il Barcellona in emergenza, si ferma anche Pedri

ROMA, 15 SET - Nell'attesa dei pieni recuperi degli attaccanti Ansu Fati e Sergio Aguero, arrivato in estate a parametro zero, il Barcellona continua a perdere pezzi. Ieri sera, durante la sfida persa in casa contro il Bayern Monaco (0-3), e valida per la prima giornata del girone eliminatorio della Champions League, si era fermato Jordi Alba, per via di un fastidio al bicipite femorale. Oggi il sempre più discusso allenatore Ronald Koeman ha perso anche il fantasista Pedri: il talentino spagnolo ha riportato un infortunio muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Lo ha annunciato lo stesso club catalano, attraverso un comunicato. (ANSA).