Conference League: la Roma all'esordio contro il Cska Sofia

ROMA, 15 SET - I playoff contro il Trabzonspor, battuto sia all'andata che al ritorno, sono stati l'antipasto del viaggio della Roma in Conference League. I giallorossi esordiscono domani sera contro il Cska Sofia, in una sfida che non dovrebbe creare problemi ai capitolini: secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, il successo giallorosso è a quota rasoterra, 1,18, con i bulgari, vincenti a 14, chiamati a un'impresa, mentre si scende fino a 6,00 per il pareggio. Le due formazioni si incontrano per la settima volta e il bilancio è ampiamente a favore della Roma: 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, ininfluente, ma maturata nell'ultimo incrocio diretto nella passata stagione. Proprio quella è stata l'unica occasione in cui il Cska Sofia è riuscito a segnare ai giallorossi: questi numeri, sommati al gran momento di forma di Rui Patricio fanno sì che il portiere portoghese abbia ampie chance di chiudere imbattuto, ipotesi data a 1,42. Così un risultato esatto di 3-0 a favore della squadra di Mourinho si gioca a 6,00. Lo 'Special One' potrebbe fare un po' di turn-over in vista dei tanti impegni delle prossime settimane. Borja Mayoral, capocannoniere nella passata stagione in Europa League, cerca i primi gol stagionali: lo spagnolo che sblocca la partita è dato a 5,25, mentre si sale fino a 8,25 per una sua doppietta. La Roma, anche per ammissione dello stesso Mourinho, non si nasconde e, sebbene il campionato resti l'obiettivo primario, il tecnico giallorosso punta a vincere la Conference League. I capitolini, visto anche l'ottimo avvio di stagione, partono come grandissimi favoriti insieme al Tottenham, ex squadra dello 'Special One': gli esperti di Sisal Matchpoint vedono il successo della Roma o degli Spurs a 6,00. In attesa di capire chi scenderà dall'Europa League, le altre attuali partecipanti sono tutte molto distanti dalle due battistrada: il trionfo di una tra Az Alkmaar, Basilea, Rennes e Union Berlino, che formano il poker di inseguitrici, pagherebbe 16 volte. (ANSA).