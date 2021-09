Champions, Barca: vertice dopo il ko, Koeman in discussione

ROMA, 15 SET - Il pesante tracollo casalingo (0-3) di ieri sera contro il Bayern Monaco, nell'esordio di Champions, ha innescato il dibattito sul futuro a breve e medio termine, in casa del Barcellona. Il presidente Laporta, a fine partita, a fine partita, si è chiuso in una stanza assieme al vicepresidente Rafael Yuste e al dirigente Mateu Alemany per un mini-vertice che è durato fino alle 2 del mattino, almeno secondo quanto riporta Sport. C'è molta preoccupazione dalle parti del Camp Nou e a finire sotto accusa sono stati sia l'allenatore Ronald Koeman che il suo 3-5-2. Laporta ha poi lasciato il Camp Nou senza parlare con i giornalisti, con il volto e tanta fretta. Koeman, dal canto suo, ha parlato di "futuro per i giovani talenti del Barca", ma ha preso atto che la rosa a sua disposizione "è questa". (ANSA).