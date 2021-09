Champions, Dybala: "La Juventus ha giocato da grande squadra"

ROMA, 14 SET - "Eravamo reduci da prestazioni non belle, i risultati non ci sostenevano, ma sapevamo che questa è un'altra competizione e cosa fare. L'abbiamo fatto, giocando con serenità, da grande squadra. Ora dobbiamo continuare su questa squadra". Così Paulo Dybala, dopo la vittoriosa sfida della Juventus contro il Malmoe in Champions, parlando ai microfoni di Mediaset. "Sono contento di segnare - aggiunge l'argentino -. Mi aiuta psicologicamente, mi fa giocare tranquillo, con serenità, per aiutare la squadra. Oggi abbiamo vinto e sono molto contento. Il mio rinnovo? Cerco di dare sempre il massimo. Le parti stanno parlando, c'è grande attesa da parte di tutti. Speriamo in un finale bello". (ANSA).