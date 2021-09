Verona ufficializza Tudor come nuovo tecnico

VENEZIA, 14 SET - Il Verona ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Igor Tudor, che si è legato al club gialloblù sino al termine della stagione. Annunciando l'accordo, il club ricorda che Tudor, 43 anni, dopo le esperienza da giocatore ha cominciato la nuova carriera come vice allenatore della Nazionale croata, nel 2012. Approdato all'Udinese nel 2018, con i bianconeri ha conquistato due salvezze consecutive per passare quindi alla Juventus come vice di Andrea Pirlo. (ANSA).