Scuola, Valente: "Sì a docenti educazione fisica nelle primarie"

ROMA, 14 SET - "In queste ultime settimane stiamo ricevendo molte rassicurazioni dal Governo riguardo l'inserimento del docente di educazione fisica nella scuola primaria, al cui il MoVimento 5 Stelle lavora da tempo. Fa molto piacere sapere che l'impegno in questo senso, in particolare della sottosegretaria Valentina Vezzali, c'è". Così Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle, in Commissione cultura. "Penso sia importante mantenere vivo il dibattito sul tema - prosegue -, nel frattempo attendiamo di vedere il testo che entrerà nella Legge di bilancio. Quello sarà il momento cruciale per verificare che si vuol davvero passare dalle parole ai fatti. Sarà importante, una volta per tutte, mettere al centro le esigenze degli studenti, la loro necessità di sviluppare una cultura dell'esercizio fisico, e non accendere il dibattito per favorire una o l'altra categoria di docenti". (ANSA).