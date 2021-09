Il Golden Slam riesce a due atleti in carrozzina

ROMA, 14 SET - Non solo sono arrivati dove Novak Djokovic ha fallito, ma la olandese Diede De Groot e l'australiano Dylan Alcott sono andati ben oltre. Trionfando nelle rispettive categorie all'Us Open per tennisti in carrozzina, nello stesso giorno si sono aggiudicati il quarto Slam della stagione: un titolo che già varrebbe il Grande Slam sfiorato dal campione serbo ma che, insieme agli ori paralimpici di Tokyo, significa Golden Slam. Nel paragone con gli atleti normodotati, soltanto alla tedesca Stefanie Maria Graf con Seul '88 - riporta il New York Times - era riuscita quest'impresa. "Dopo così tanto tempo in viaggio ed essere state ovunque nel mondo, penso anche che entrambe siamo un po' stanche. Penso che lo si possa vedere dalla partita, purtroppo", ha detto un po' delusa a fine match, nonostante la vittoria, la 24enne De Groot. Ha battuto per 6-3, 6-2 la giapponese Yui Kamiji, che aveva già sconfitto in Giappone, Australia, Francia e alle Paralimpiadi. Il 30enne Dylan Alcott gioca nella categoria 'quad', per atleti con disabilità più grave, che è prevista da soli tre anni agli Open di Francia e a Wimbledon: per questo il 2021 è stato il primo anno in cui poter vincere un Golden Slam. Dopo aver sconfitto il 18enne olandese Niels Vink, 7-5, 6-2, ha dichiarato: "Tutti in questa stanza mi hanno chiesto, 'Stai pensando al Golden Slam?'. Ho detto, 'No, non mi interessa,' tutto l'anno. Certo che ci tenevo. È bello non fingere più". (ANSA).