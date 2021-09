Calcio: Antognoni, io alla Nazionale? Aspetto ma non insisto

FIRENZE, 14 SET - "Il ritorno in Nazionale? Ho due squadre, la Fiorentina e la Nazionale: in questo momento la Fiorentina non c'è e la Nazionale rimane l'obiettivo principale. Sto aspettando qualcosa dalla Federazione, ma senza insistere più di tanto. Se mi vogliono ci vado volentieri, altrimenti sono tranquillamente a casa". Lo ha detto Giancarlo Antognoni ai microfoni di Radio Toscana a margine della presentazione dei vini dell'ex portiere viola Sebastien Frey. Antognoni ha parlato anche del suo addio alla Fiorentina dei mesi scorsi: "La serie A? C'è un gioco propositivo, ci sono allenatori validi nel campionato. Italiano è uno di questi e io già l'avevo detto anche prima che venisse a Firenze. Anche Dionisi sta lavorando bene, il Sassuolo mi ha impressionato. I giovani allenatori sono quelli che portano novità e si presentano per la partita nel modo giusto, senza aver paura di perdere ma giocandosela". "Come sto? - ha anche affermato ai microfoni - Benissimo... Potrebbe andare meglio ma nella vita capitano delle sorprese di cui non ti rendi conto e di cui non ti spieghi il motivo, ma vado avanti. C'è la famiglia in primis, i tifosi che sono dalla mia parte e c'è Firenze che è la mia 'culla' ". (ANSA).