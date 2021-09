Champions: Pioli, vogliamo scrivere la nostra storia

MILANO, 14 SET - "Non ci saranno partite facili in questo girone, le avversarie sono tutte competitive. Vogliamo scrivere la nostra storia in Champions, domani è una grande opportunità per noi. Grandissimo rispetto per il Liverpool, ma grande convinzione anche che possiamo fare bene": è la carica di Stefano Pioli alla vigilia del ritorno In Champions del Milan contro il Liverpool. E sarà esordio nel torneo anche per il tecnico rossonero che non sente pressione: "Prepariamo la partita nel miglior modo possibile. Sono un appassionato del calcio inglese, conosco bene il Liverpool e sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo arrivati in Champions grazie alle nostre idee e alle nostre energie, dobbiamo mantenere le nostre qualità". (ANSA).