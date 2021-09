Calcio: Hoeness, Barcellona? In Germania da giudice fallimentare

ROMA, 14 SET - L'ex presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha criticato il Barcellona, avversario del club tedesco stasera in Champions League, per la sua condotta economica degli ultimi anni. "Il Barcellona è davvero al verde. Se il Barcellona fosse in Germania, sarebbe un caso per il giudice fallimentare", ha detto in un'intervista all'emittente tedesca Bayerischer Rundfunk, come riporta il quotidiano Süddeutsche Zeitung. Quando David Alaba, che nel frattempo si è trasferito dal Bayern al Real Madrid, disse che il suo sogno sarebbe stato di giocare nel Barcellona, Hoeness ha affermato di avergli risposto: "Vuoi parlare con il presidente o il curatore fallimentare?". L'ex dirigente del club tedesco ha spiegato di essere favorevole a raggiungere il "limite" ma "nel momento in cui l'intera faccenda non può più essere ragionevolmente rifinanziata, devi dire 'no', rinunciando a voler vincere la Champions". Riguardo a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, a lungo attivi in Spagna, Hoeness ha parlato della fase finale di un'era. (ANSA).