Calcio: arbitri E.League; Galatasaray-Lazio allo sloveno Jug

ROMA, 14 SET - Lo sloveno Matej Jug è stato designato per arbitrare Galatasary-Lazio, partita del primo turno di Europa League, in programma giovedì 16 alle 18:45. Ad assisterlo in campo i connazionali Matej Žunič e Manuel Vidali. Leicester-Napoli dello stesso giorno (ore 21), sarà diretta dal portoghese Tiago Martins (guardalinee Luis Campos e Bruno Alves Jesus). In Conference League scende in campo la Roma che riceve il CSKA di Sofia (ore 21). Per arbitrare l'incontro è stato scelto lo svedese Glenn Nyberg (assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist). (ANSA).