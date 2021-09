Inter: Inzaghi, scriviamo bella pagina per nostro presente

MILANO, 14 SET - "Il passato è passato. Adesso vogliamo scrivere una bellissima pagina per il nostro presente": lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid. Il tecnico è fiducioso sulla possibilità di qualificarsi in un girone non facile. "Speriamo di farcela - dice - anche se sarà una partita complicata, contro una squadra con una grande storia". (ANSA).