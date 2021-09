Pga Tour, Zalatoris è il miglior rookie

ROMA, 14 SET - E' Will Zalatoris il 'rookie of the year' del Pga Tour di golf. L'americano ha superato la concorrenza del sudafricano Garrick Higgo e riceverà come riconoscimento l'Arnold Palmer Award. Da debuttante sul massimo circuito americano del green, lo statunitense ha fatto registrare otto Top 10, superando 21 volte il taglio, in 25 partenze. Tra i grandi risultati il secondo posto al The Masters e l'ottavo al Pga Championship. E pensare che Zalatoris s'è unito al Pga Tour lo scorso novembre come 'special temporary member'. Ora membro a tutti gli effetti, vanta un successo sul Korn Ferry Tour, il secondo circuito Usa. (ANSA).