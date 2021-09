Raikkonen "sto bene, ci vediamo al prossimo Gp"

ROMA, 13 SET - Ha 'perso' il suo ultimo possibile Gp d'Italia a causa del Covid-19, ma ora Kimi Raikkonen sembra pronto a tornare in pista, almeno secondo un annuncio che lo stesso pilota dell'Alfa Romeo ha fatto via social: "Sto molto bene, ci vediamo al prossimo Gp". Il finlandese riprenderà quindi il volante della monoposto italo-elvetica nella prossima gara del mondiale di Formula 1, il Gran premio di Russia in programma il 26 settembre a Sochi. Raikkonen, che ha già annunciato il suo ritiro a fine stagione, era risultato positivo alla vigilia del Gp d'Olanda, lo scorso 4 settembre e, pur non mostrando alcun sintomo, aveva dovuto cedere il suo sedile al pilota di riserva, Robert Kubica, che ha chiuso quella gara al 15/o posto. Ieri, a Monza, il polacco ha invece chiuso 14/o. (ANSA).