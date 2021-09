Azzurre: al via con Moldova qualificazioni mondiali

ROMA, 13 SET - "Ripartiamo con tanto entusiasmo e la consapevolezza di essere una squadra forte. Sappiamo quanto sia bello partecipare a un Mondiale: due anni fa in Francia abbiamo provato emozioni indescrivibili e daremo il massimo per avere la possibilità di riviverle. La qualificazione sarebbe un traguardo fondamentale per tutto il movimento". La Ct della nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini, ha fissato l'obiettivo delle azzurre, aprendo il ritiro di Coverciano, in vista della partita con la Moldova di venerdì prossimo, allo stadio 'Rocco' di Trieste (ore 17.30, diretta su Rai 2), primo passo delle qualificazioni al Mondiale del 2023. Martedì 21, a Karlovac, seguirà la sfida alla Croazia. Al torneo iridato accederanno le nove prime classificate nei rispettivi gironi, mentre le seconde disputeranno i playoff. Per riuscire ad evitare strascichi sarà importante iniziare questo nuovo cammino con il piede giusto, senza sottovalutare nessuna avversaria, a cominciare dalla Moldova, già battuta nel girone di qualificazione al Mondiale del 2019. "A livello internazionale il calcio femminile sta crescendo tantissimo e anche le nazionali con meno tradizione stanno migliorando velocemente - ha aggiunto Bertolini in conferenza stampa -. Venerdì troveremo una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato tre anni fa. Dovremo giocare con umiltà e grande concentrazione, anche perché sappiamo che gli impegni di settembre nascondono spesso delle insidie dato che le nostre calciatrici non sono ancora al top della condizione. Ma la strada intrapresa è quella giusta e sono sicura che ci faremo trovare pronte". (ANSA).